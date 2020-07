Giappone-Cina: sondaggio Nikkei, 62 per cento giapponesi contrario a visita presidente Xi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo e Pechino puntano entrambi a rilanciare la cooperazione bilaterale, per far fronte alle incertezze di uno scenario globale sempre più incerto, sia sul piano economico e commerciale che geopolitico. Il Giappone, vincolato alla storica alleanza con gli Stati Uniti, osserva però con apprensione ai futuri sviluppi delle ostilità commerciali e strategiche tra Usa e Cina, che a dispetto del recente accordo commerciale provvisorio paiono destinate a protrarsi e delinearsi sempre più come uno scontro strategico di lungo termine tra grandi potenze globali avversarie. Dallo scorso gennaio la progressiva diffusione del nuovo ceppo di coronavirus ha già minato l’attività diplomatica di Pechino, che si è trovata a fronteggiare l’isolamento internazionale conseguenza delle misure di profilassi sanitaria varate da alleati e interlocutori del governo cinese. Nelle scorse settimane, però, l’epidemia si è diffusa a livello internazionale, e il Giappone, assieme a Corea del Sud e Italia, è tra gli Stati maggiormente interessati dall’emergenza, con oltre un migliaio di casi di contagio confermati. (segue) (Git)