Giappone-Cina: sondaggio Nikkei, 62 per cento giapponesi contrario a visita presidente Xi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del premier Shinzo Abe ha tentato sino all’ultimo di mantenere invariati i piani per la visita di Xi, ma ha dovuto cedere di fronte all’emergenza sanitaria, che ha minato la fiducia di cui il primo ministro gode tra gli elettori giapponesi. Abe contava su una importante vittoria diplomatica in un frangente di debolezza del suo esecutivo, sotto pressione per l’iniziale risposta all’epidemia di Covid-19, giudicata da più parti inadeguata, e per un presunto caso di clientelismo. Tra le critiche mosse al premier giapponese dai suoi detrattori, c’è quella di non aver saputo conseguire successi diplomatici davvero rilevanti dalla sua ascesa al governo, alla fine del 2012: tale ordine di critiche si è intensificato dopo l’apparente fallimento dei negoziati con la Russia tesi a risolvere la disputa territoriale relativa alle isole Curili Meridionali, e giungere così alla firma di un accordo di pace tra Mosca e Tokyo. Anche l’attivismo diplomatico del premier Abe nei confronti della Cina, pur avendo prodotto un progressivo riavvicinamento tra i due paesi, non è ancora culminato in un evento che sancisca simbolicamente la normalizzazione delle relazioni bilaterali tra i due vicini asiatici. (segue) (Git)