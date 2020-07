Giappone-Cina: sondaggio Nikkei, 62 per cento giapponesi contrario a visita presidente Xi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Purtroppo per il primo ministro giapponese, l’emergenza del coronavirus si somma ad un contesto già segnato dalla rapida chiusura dei margini utili per suggellare simbolicamente l’avvenuta riappacificazione con la Cina. Il Giappone, storico alleato degli Stati Uniti, non può infatti esimersi dal prendere fermamente posizione a fianco di questi ultimi, nello scontro tra Washington e Pechino per il primato strategico globale: uno scontro di cui le ostilità commerciali e le schermaglie per il primato tecnologico costituiscono due espressioni sintomatiche, ancorché rilevanti. L’indebolimento di Abe sul fronte domestico sembra aver alimentato anche l’opposizione alla visita di Xi da parte dell’ala ultra-conservatrice del Partito liberaldemocratico (Ldp), la principale formazione politica giapponese, di cui Abe è presidente. (segue) (Git)