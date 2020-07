Giappone: sondaggio “Kyodo”, solo il 23,9 per cento favorevole a Olimpiadi Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 23,9 per cento dei giapponesi è favorevole a tenere le Olimpiadi estive di Tokyo il prossimo anno, dopo il loro rinvio a causa della pandemia di coronavirus. E’ quanto emerge da un sondaggio effettuato dall’agenzia di stampa “Kyodo News” sabato, 18 luglio. Secondo il 36,4 per cento dei 1.601 elettori giapponesi, le Olimpiadi andrebbero ulteriormente rinviate, mentre il 33,7 per cento afferma che l’evento andrebbe cancellato del tutto alla luce della pandemia e delle sue ricadute economiche. Il 75,3 per cento dei contrari all’evento ritiene che la pandemia e i suoi effetti non possano essere superati in tempi brevi. Il sondaggio conferma anche l’insoddisfazione dei giapponesi per la gestione della pandemia da parte del governo, “bocciato” su questo fronte dal 59,1 per cento dei partecipanti al sondaggio. “Kyodo” attribuisce all’esecutivo del premier Shinzo Abe un tasso di approvazione del 38,8 per cento, in lieve rialzo rispetto al mese scorso, e un tasso di sfiducia del 48,5 per cento. (segue) (Git)