Usa: il rapper Kanye West tiene il suo primo comizio elettorale

- Il rapper statunitense Kanye West ha tenuto il suo primo comizio elettorale ieri, 19 luglio. West, che nelle scorse settimane ha annunciato la propria candidatura da indipendente alle elezioni Usa, si è presentato di fronte ad una platea presso l’Exquis Event Center a North Charleston, nel South Carolina. L’evento è stato segnato da una serie di bizzarrie: dalla scelta di West di indossare un giubbotto antiproiettile e di non utilizzare un microfono, sino alle peculiari dichiarazioni del musicista, noto per aver sostenuto l’attuale presidente, Donald Trump, alle elezioni del 2016. West, ad esempio, è stato contestato dal suo stesso pubblico quando ha affermato che l’attivista afroamericana ed eroina dell’abolizionismo della schiavitù Harriet Tubman “non ha mai davvero liberato gli schiavi, li ha semplicemente convinti a lavorare per altri bianchi”. West ha pianto discutendo dell’aborto, una pratica particolarmente diffusa nella comunità afroamericana statunitense. West ha dichiarato che l’aborto dovrebbe essere legale, ma disincentivato in tutti i modi possibili, incluso il pagamento di vaste somme di denaro alle donne che danno alla luce un figlio. Tra i temi trattati durante l’evento anche la riforma della polizia e delle grandi corporazioni, di cui West ha criticato l’attivismo politico. (Nys)