Il fronte dei frugali si allarga e spinge per un recovery al ribasso, Conte tiene il punto

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto una riunione con i leader dei cosiddetti "paesi frugali" a Bruxelles, nell'ambito del Consiglio europeo. Conte, secondo quanto si apprende, avrebbe ammonito il premier olandese Mark Rutte durante la lunga riunione. I paesi frugali (Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Austria) si starebbero secondo Conte illudendo che la partita non li riguardi, o solo in parte. In realtà "se lasciamo che il mercato unico venga distrutto tu forse sarai eroe in patria per qualche giorno, ma dopo qualche settimana sarai chiamato a rispondere pubblicamente davanti a tutti i cittadini europei per avere compromesso una adeguata ed efficace reazione europea", avrebbe detto il premier italiano a Rutte. I dubbi dei frugali, secondo Conte, sorgerebbero perché le risorse finanziarie "di cui ragioniamo oggi vi sembrano tante". In realtà è il minimo indispensabile per una reazione minimamente adeguata; se tardiamo la reazione dovremo calcolare il doppio o forse anche di più", avrebbe spiegato Conte.Intorno alle 19:20 è iniziata la cena fra i capi di Stato e di governo dell’Ue, riuniti per il terzo giorno a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario volto a raggiungere un accordo sul Fondo per la ripresa. Dalle ultime indiscrezioni emerge che l’obiettivo dei frugali – Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia –, cui si è aggiunta anche la Finlandia, è ridurre il fondo da 750 a 700 miliardi e portare le sovvenzioni da 500 a 350 miliardi euro. Un taglio drastico dei sussidi a fondo perduto che, quindi, come quota complessiva verrebbero equiparati ai prestiti. Come confermato dalla premier finlandese, Sanna Marin, in un’intervista rilasciata a un’emittente televisiva del paese scandinavo l’obiettivo prioritario di Helsinki è “ridurre la quota di sovvenzioni”. Marin, peraltro, non ha escluso che i negoziati proseguano anche domani.A sostegno dell’Italia sono giunte le parole del premier ungherese, Viktor Orban, secondo cui il negoziato in corso da tre giorni a Bruxelles sul fondo per la ripresa una disputa fra Italia e Paesi Bassi. “Per quanto riguarda l’Ungheria noi stiamo dalla parte dell’Italia. La cosa migliore che possiamo fare è dare i fondi a coloro che ne hanno bisogno affinché ne spendano il più possibile e al più presto per stabilizzare le loro economie, piuttosto che avere lunghe e complicate dispute sui programmi”, ha detto Orban. Se di erogano i fondi al momento giusto, ha proseguito il premier ungherese, è come darli “due volte”. Intanto il premier lussemburghese, Xavier Bettel, ha lasciato Bruxelles per alcune ore e sarà rappresentato dall’omologa belga, Sophie Wilmes. Bettel, stando a quanto si apprende, rientrerà comunque a Bruxelles in serata, un fatto che rafforza l’ipotesi che il Consiglio Ue straordinario potrebbe proseguire anche domani. (Rel)