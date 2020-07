Business news: Messico: coronavirus, tra marzo e giugno perso oltre 1,1 milioni di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti della crisi economica causato dalla pandemia del nuovo coronavirus sono costati al Messico, tra marzo e giugno, oltre un milione e centomila posti di lavoro. Lo riferisce l'istituto previdenziale locale (Instituto mexicano del Seguro Social, Imss), segnalando che nel periodo in questione il mese più problematico è stato quello di aprile. Nell'ultimo mese censito, giugno, il bilancio di posti di lavoro persi è stato di 83.311, tutti corrispondenti a contratti a tempo indeterminato (-85.554). In leggero aumento, +2.243, i posti di lavoro a tempo determinato. Pur se in calo rispetto alle cifre di marzo (con perdite pari a 130.590), aprile (-555.247) e maggio (-344.500), il dato di giugno il peggiore di sempre dall'inizio delle serie storiche. In tutto il primo semestre del 2020 il calo di posti di lavoro regolari è stato pari a 921.583, il 72 per cento dei quali di tipo permanente. (Res)