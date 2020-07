Business news: Brasile, Moody's, Petrobras compagnia petrolifera più al sicuro in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure adottate dalle compagnie energetiche dell'America Latina per proteggere le loro liquidità hanno avuto "solo parzialmente successo". Lo ha detto il vicepresidente dell'agenzia di rating statunitense Moody's, Nymia Almeida, identificando quella della brasiliana Petrobras come la situazione più solida nella regione. Un riconoscimento legato principalmente al piano di rientro dal debito e di riduzione delle spese per 3 miliardi di dollari messo a punto prima dell'inizio della crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. Moody sottolinea che oltre la metà delle compagnie petrolifere nella regione sono controllate dai governi dei rispettivi paesi, il che riduce il rischio di insolvenza dei creditori. Secondo Almeida, la messicana Pemex avrà necessità di raccogliere maggiori finanziamenti all'estero fino al 2021, mentre i flussi della cilena Enap e dell'argentina Ypf sono più esposti al rischio a causa del calo dei prezzi e della domanda. (Res)