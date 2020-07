Business news: Brasile, Petrobras annuncia vendita partecipazione in dieci pozzi offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato di aver firmato un contratto con la Trident Energy do Brasil per la vendita del 100 per cento delle proprie partecipazioni nei pozzi petroliferi offshore in acque poco profonde situati nel bacino dei Campos, lungo la costa dello stato di Rio de Janeiro, per 418,6 milioni di dollari. I campi offshore coinvolti nella transazione sono Enchova, Enchova Oeste, Marimbá, Pirauna, Bicudo, Bonito, Pampo, Trilha, Linguado e Badej. La produzione totale di petrolio e gas in questi pozzi di estrazione, da aprile a giugno 2020, è stata di circa 22 mila barili di petrolio equivalente al giorno, estratti attraverso le piattaforme Ppm-1, Pce-1, P-8 e P-65. Con questa transazione, Trident diventerà l'operatore di queste concessioni e detentore del 100 per cento dei diritti. (Res)