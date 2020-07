Business news: Perù, di nuovo attivi voli nazionali e trasporti interprovinciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli nazionali in Perù hanno ripreso a operare, dopo il blocco introdotto per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Dal 15 luglio hanno ripreso a operare anche i viaggi interprovinciali in autobus. Le linee torneranno attive solo in 18 regioni su 25, ovvero in quelle uscite dalla quarantena lo scorso 1 luglio. Nei giorni scorsi tuttavia il ministro della Salute del Perù, Victor Zamora, ha dichiarato di non escludere la possibilità di ristabilire una quarantena a Lima e nelle altre regioni del paese in cui non è più in vigore, a fronte dell’incremento dei contagi da nuovo coronavirus nel paese. “Non è esclusa la possibilità di tornare alla quarantena, ma siamo fiduciosi che i cittadini cambino le loro abitudini e adottino le tre misure che abbiamo raccomandato: lavaggio costante delle mani, uso permanente delle mascherine e distanza sociale in questa nuova tappa della convivenza”, ha detto il ministro in dichiarazioni rilasciate alla stampa durante un evento in omaggio al personale sanitario. (Res)