Business news: Brasile, coronavirus, quattro aziende su dieci hanno cessato attività a causa di pandemia

- Le restrizioni imposte in Brasile dalla crisi sanitaria del nuovo coronavirus sono "responsabili" della chiusura di almeno quattro ogni dieci aziende che nella prima metà di giugno hanno fermato le attività. Lo rivela un sondaggio condotto dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Complessivamente, delle circa 1,3 milioni di società sono state chiuse temporaneamente o permanentemente nella prima metà di giugno, 522.700, pari al 39,4 per cento, hanno indicato come cause della chiusura le restrizioni imposte dalla pandemia. "Questo impatto sulla chiusura delle imprese è stato diffuso in tutti i settori dell'economia, raggiungendo il 40,9 per cento tra le società commerciali, il 39,4 per cento nelle società di servizi, il 37,0 per cento in quelle delle costruzioni e il 35,1 per cento dell'industria", ha evidenziato l'Ibge in una nota. (Res)