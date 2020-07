Usa: coronavirus, per Democratici contagi “fuori controllo” in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La progressione della pandemia di coronavirus nella Florida è “totalmente fuori controllo”. Lo ha dichiarato un deputato democratico di quello Stato Usa, Donna Shalala, nel corso di una intervista all’emittente televisiva “Abc News”. La rappresentante democratica ha chiesto l’imposizione di un nuovo blocco emergenziale nel terzo Stato più popoloso degli Stati Uniti, ed ha definito “ridicolo” il dibattito sulla riapertura delle scuole, a suo dire impossibile nell’attuale situazione. In California il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, ha avvertito che la sua amministrazione si prepara a emanare una ordinanza per costringere i residenti a rimanere nelle loro abitazioni, pur ammettendo che l’elevato numero di contagi è frutto di una campagna di diagnosi a tappeto, e che il sistema ospedaliero cittadino non si trova sotto stress, dato che la maggior parte dei soggetti positivi al virus è asintomatico o presenta sintomi lievi. (Nys)