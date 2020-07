Giappone: record negativo per le esportazioni, meno 26 per cento a giugno (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia delle grandi aziende manifatturiere del Giappone è crollata ai minimi da oltre un decennio, per effetto delle ricadute economiche della pandemia di coronavirus. Lo attesta il periodico sondaggio Tankan pubblicato dalla Banca del Giappone il primo luglio. Il sondaggio, effettuato su base trimestrale, misura la fiducia di attori economici in settori quali l’elettronica e l’automotive; l’indice è scivolato a meno 34 rispetto a meno 8 di marzo, contro una previsione di meno 31 punti formulata da “Kyodo”; il dato è il peggiore da giugno 2009. La pandemia di coronavirus ha costretto numerose aziende giapponesi a sospendere la produzione, per effetto del blocco delle catene di fornitura e del calo della domanda di prodotti. Tutti e 16 i sondaggi interessati dalla rilevazione hanno registrato un calo; l’automotive, in particolare, ha registrato un crollo di 55 punti, a meno 72 nel mese di giugno. A maggio la produzione degli otto maggiori costruttori di automobili è crollata del 61,8 per cento annuo ad appena 287.502 autoveicoli. (Git)