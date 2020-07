Sudan: forze sicurezza sudanesi arrestano 160 presunti mercenari diretti in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) del Sudan hanno annunciato oggi l’arresto di circa 160 persone al confine con la Libia dirette nel Paese nordafricano per combattere in qualità di mercenari. Lo ha riferito in una nota dell’Rsf, forze legate al governo transitorio del Sudan formate in larga parte dalle milizie “janjaweed” (letteralmente “demoni a cavallo”). "Le forze di sicurezza congiunte di stanza al confine tra Sudan e Libia hanno arrestato 160 persone che avrebbero trovato impiego come mercenari nel conflitto in Libia, tra cui due stranieri", ha riferito una nota dell’Rsf. "Inviare i sudanesi a combattere in Libia come mercenari è inaccettabile", ha dichiarato il generale Jaddo Hamdan, comandante dell'Rsf nello stato del Darfur settentrionale. (segue) (Res)