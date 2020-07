Business news: Messico, Interjet avvia processo di ricapitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea del Messico Interjet ha annunciato l'avvio di un processo di capitalizzazione per 150 milioni di dollari portato guidato da nomi di primo piano della finanza locale. "L'aerolinea ringrazia per la ferma decisione di un gruppo di investitori guidati dagli imprenditori Carlos Cabal Peniche e Alejandro del Valle, che hanno avuto fiducia nel Messico, in Interjet e nella famiglia Aleman, per promuovere la capitalizzazione attraverso un fondo di investimenti de oltre 150 milioni di dollari", si legge in un comunicato. L'impresa intende così rinforzare la sua struttura interna e il suo piano operativo. A questo proposito ha annunciato il reintegro di altri apparecchi Airbus 320 e 321. "Interjet affronta con determinazione la congiuntura critica provocata dalla pandemia della Covid-19 attraverso una profonda ristrutturazione finanziaria e del suo piano operativo, con l'obiettivo di mantenere il suo impegno col Messico e la sua connettività aerea", presegue la nota. (Res)