Ue: Conte a riunione con leader dei paesi frugali, ammonimento su conseguenze dei negoziati

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto una riunione con i leader dei cosiddetti "paesi frugali" a Bruxelles, nell'ambito del Consiglio europeo. Conte, secondo quanto si apprende, avrebbe ammonito il premier olandese Mark Rutte durante la lunga riunione. I paesi frugali (Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Austria) si starebbero secondo Conte illudendo che la partita non li riguardi, o solo in parte. In realtà "se lasciamo che il mercato unico venga distrutto tu forse sarai eroe in patria per qualche giorno, ma dopo qualche settimana sarai chiamato a rispondere pubblicamente davanti a tutti i cittadini europei per avere compromesso una adeguata ed efficace reazione europea", avrebbe detto il premier italiano a Rutte. I dubbi dei frugali, secondo Conte, sorgerebbero perché le risorse finanziarie "di cui ragioniamo oggi vi sembrano tante". In realtà è il minimo indispensabile per una reazione minimamente adeguata; se tardiamo la reazione dovremo calcolare il doppio o forse anche di più", avrebbe spiegato Conte. (Res)