Roma: Fd'I, nuovo incendio a via Candoni, sgomberare campo rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta una nube nera si alza proveniente dal campo nomadi della Magliana in via Candoni in prossimità del deposito Atac. Il comune prenda atto del fallimento delle politiche di gestione di quel campo e provveda allo sgombro immediato. È evidente che la situazione è completamente sfuggita dal controllo dell’amministrazione e al tema legato alla sicurezza a seguito dei continui atti predatori nei pressi del campo ai danni di residenti e lavoratori del vicino deposito Atac, si aggiunge il tema ambientale con i continui roghi tossici provati dall’incendio di rifiuti di ogni genere". Lo dichiarano in una nota Chiara Colosimo consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Brian Carelli dirigente romano di Fd'I. "Ci risulta - proseguono - che le abitazioni a ridosso di via Candoni e la rimessa Atac di Magliana siano da ore isolate senza telefono e connessioni recando un evidente danno anche al servizio di trasporto pubblico". (Com)