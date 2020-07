Business news: Ecuador, Moreno difende produzione gamberetti da Cina fermati per sospetto coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, si è recato in visita agli stabilimenti di produzione dei gamberetti, verificandone in prima persona gli standard sanitari dopo il recente blocco all'importazione disposto dalla Cina per il sospetto di veicolare il nuovo coronavirus. Il prodotto ecuadoriano è "il migliore del mondo", ha detto Moreno ricordando che l'azienda di Santa Priscila (nella città di Guayaquil) rispetta i protocolli di biosicurezza per l'export disciplinati da norme nazionali e internazionali. Ed è per questo, ha aggiunto, che "si sono mantenuti gli invii in diversi mercati anche durante la pandemia globale". Alla fine della scorsa settimana, l'autorità doganale cinese aveva riferito dello stop all'importazione di gamberetti da tre produttori ecuadoriani, dopo aver rilevato tracce di rna del nuovo coronavirus negli imballaggi. (Res)