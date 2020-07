Business news: Ecuador, Galapagos riaprono ai visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Ambiente dell’Ecuador ha annunciato la riapertura ai visitatori del parco nazionale e della riserva marina delle Galapagos a partire da lunedì 13 luglio, dopo quattro mesi di chiusura dovuti alla pandemia del nuovo coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “El Comercio”. L’arcipelago conta 176 luoghi di interesse: 91 marini e 85 terrestri. Il governo nazionale vuole “dare impulso alla riattivazione economica attraverso il turismo locale”, ha detto il direttore del parco nazionale Danny Rueda. I visitatori dovranno rispettare il protocollo di accesso, che prevede misure di sicurezza come l’uso obbligatorio della mascherina, gel e alcol per le mani. L'Ecuador è stato tra i paesi più colpiti dal virus in America Latina, con 68.459 casi confermati e 5.063 vittime. Nelle Galapagos si contano un centinaio di positivi e un morto. (Res)