Ue: fonti, Michel riduce quota sovvenzioni in fondo ripresa a 400 miliardi di euro

- Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha rimodulato la proposta per il fondo per la ripresa: 400 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e 350 miliardi di prestiti. È quanto si apprende dalla cena fra i 27 capi di Stato e di governo in corso a Bruxelles, dove da tre giorni sono in corso i negoziati per trovare un’intesa sul fondo per la ripresa. “Continuerò a lottare per un accordo”, ha detto Michel nel suo intervento nel corso della cena che funge oggi anche da plenaria dei lavori. L’auspicio, ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo, è che domani i giornali titolino affermando che “l’Ue è riuscita in una missione impossibile”. Michel ha quindi indicato tutte le modifiche apportate alla proposta originaria della Commissione Ue sul fondo per la ripresa che prevede 500 milioni di euro in sovvenzioni e 250 sotto forma di prestiti. Con queste parole il presidente del Consiglio Ue ha quindi richiamato il senso di responsabilità dei 27 leader, invitandoli a non mostrare “il volto debole dell’Europa”. (Beb)