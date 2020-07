© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Messico e Stati Uniti hanno concordato di estendere per altri 30 giorni le restrizioni al transito terrestre non essenziale alla frontiera comune, alla luce dell’evoluzione della pandemia del nuovo coronavirus. Lo rende noto il ministero degli Esteri messicano sul suo account Twitter. La misura sarà in vigore fino al 21 agosto. (Res)