Business news: Brasile, ministero Economia mantiene previsione Pil in calo del 4,7 per cento nel 2020

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha mantenuto le proprie stime di performance del Prodotto interno lordo (Pil) per il 2020 a - 4,70 per cento. La recessione misura l'impatto negativo sull'economia della pandemia di coronavirus. Tuttavia per il dipartimento per la Politica economica del ministero stima in maniera molto più ottimistica i risultati economici del paese rispetto a osservatori nazionali e internazionali. "Nonostante l'estensione delle misure di isolamento sociale, la proiezione rispetto al risultato del Pil per il 2020 viene mantenuta a -4,7 per cento", si legge in una nota diffusa alla stampa. "La valutazione più ottimista è frutto dei recenti risultati di alcuni indicatori economici migliori di quanto preventivato fino allo scorso mese e che hanno un effetto positivo", ha valutato il ministero. (Res)