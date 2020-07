Ue: Di Maio su negoziato fondo ripresa, Italia avanti a testa alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ore concitate, a Bruxelles c’è una trattativa che va avanti ormai da giorni. E l’Italia si vuole far rispettare, consapevole dei propri diritti, ma anche dei suoi doveri. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sta tenendo il punto con determinazione e va sostenuto. In Ue, oggi, non chiediamo nient’altro che rispetto. Rispetto non solo per chi non ce l’ha fatta, a causa del virus; rispetto soprattutto per il futuro che da qui ai prossimi anni i nostri popoli condivideranno", ha aggiunto il ministro. "Mai come oggi tutti dobbiamo tifare Italia, perché in ballo c’è il futuro del nostro Paese e dell’Europa stessa. Siamo più forti degli egoismi. Siamo per un’Europa vera e solidale. Non molliamo e andiamo avanti a testa alta", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)