Sudan: forze sicurezza sudanesi arrestano 160 presunti mercenari diretti in Libia (2)

- "Abbiamo monitorato e assicurato il confine con la Libia per combattere l'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e tutte le imprese criminali transfrontaliere", ha aggiunto. Il Sudan sta attualmente attraversando una fragile transizione democratica dopo che violente proteste hanno spinto lo scorso anno i militari a rovesciare il presidente Omar al Bashir. A gennaio, un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha affermato che molti arabi della regione del Darfur del Sudan, devastata dai conflitti, e il vicino Ciad stavano combattendo come "mercenari" in Libia. Il mese scorso, Khartum ha arrestato 122 persone, tra cui otto bambini nel Darfur occidentale, che avrebbero dovuto servire come mercenari nella guerra civile in Libia. (Res)