Business news: Usa-Cile, Sparkle potenzia il cavo sottomarino con Ciena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, e Ciena (Nyse: Cien), società di sistemi di rete, servizi e software, hanno annunciato il potenziamento dei 10.476 chilometri di fibra di Sparkle sul cavo sottomarino Curie con WaveLogic 5 Extreme (WL5e) di Ciena, la prima soluzione programmabile 800G del settore, migliorando la capacità e la velocità sulla rotta dal Cile agli Stati Uniti. Lo riferisce un comunicato Sparkle. Grazie alla soluzione WL5e, basata su tecnologia di ottica coerente che consente il trasporto di più informazioni attraverso il cavo, la fibra Sparkle su Curie può raggiungere una capacità di trasmissione fino a 450 Gbps per canale, due volte più veloce della precedente tecnologia, con una capacità fino a 19Tbps e un aumento del 30 per cento della banda, offrendo ai clienti la possibilità di beneficiare di più applicazioni di video HD e cloud computing. (Res)