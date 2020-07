Ue: premier sloveno Jansa, Unione fondata su fiducia reciproca e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è stata fondata sul presupposto che ci si può fidare reciprocamente per cooperare in buona fede. Lo ha scritto su Twitter il premier sloveno, Janez Jansa, che sta partecipando da tre giorni a Bruxelles al Consiglio Ue volto a trovare un’intesa sul fondo per la ripresa. “Questo tipo di fiducia è il motivo per cui i paesi hanno aperto i loro confini e i loro mercati e creato un mercato unico. I suoi benefici superano ampiamente il costo del contributo al Quadro finanziario pluriennale”, ha scritto Jansa. (Beb)