Business news: Messico, governo studia modelli acquisto farmaci all'estero con consulenza Onu

- Per contrastare possibili atti di corruzione o di sperpero di denaro, il governo del Messico sta lavorando a uno schema di acquisti di farmaci sul mercato internazionale con la supervisione delle Nazioni Unite. Lo ha detto il ministro della Salute, Jorge Alcocer, al termine di un incontro con Juan Ramon de la Fuente, rappresentante del Messico alle Nazioni Unite, e con altri funzionari del comparto. "Stiamo analizzando quale sia la prospettiva di un acquisto di medicinali, in particolare come si può, attraverso la normativa di cui dispongono Oms (Organizzazione mondiale della salute) e Ops (Organizzazione panamericana della salute)" effettuare alcune delle proposte di acquisto "del 2021 e de è possibile del 2022", ha detto Alcocer citato da "El Economista". (Res)