Business news: Brasile, governo nomina Bruno Funchal come nuovo sottosegretario al Tesoro

- Il ministro della Casa Civile del Brasile, Walter Souza Braga Netto, ha nominato l'economista Bruno Funchal come nuovo sottosegretario del Tesoro del ministero dell'Economia, al posto di Mansueto Almeida, che aveva annunciato le sue dimissioni lo scorso mese di giugno. L'avvicendamento tra i due sarà operativo dal 31 luglio. Fino ad allora sarà completato il processo di transizione tra i due sottosegretari iniziato a giugno. "Il ministero dell'Economia ringrazia Mansueto Almeida per l'impegno profuso nel governo e in particolare per il lavoro svolto alla guida del Tesoro nazionale al fine di riequilibrare i conti del Paese", afferma la nota ufficiale del ministero dell'Economia. (Res)