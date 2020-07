Business news: Brasile, giustizia decreta fallimento della compagnia aerea Avianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia del Brasile ha decretato il fallimento della compagnia aerea Avianca Brasil. Secondo la decisione del giudice Tiago Henriques Papaterra Limongi del tribunale fallimentare dello stato di San Paolo la società avrà 60 giorni per consegnare i libri contabili. La scorsa settimana Avianca aveva dichiarato di non essere più in grado di pagare i propri debiti ai creditori e presentando istanza di fallimento in tribunale. Il debito non ancora onorato stimato è pari a 2,7 miliardi di real (451mila euro). La società era stata fondata nel 1998 e ha operato al massimo delle sue capacità con una flotta di 48 velivoli. La compagnia non era più operativa da maggio dello scorso anno quando, nell'ambito del piano di rientro dal debito (liquidazione) aveva ceduto quasi tutti i velivoli di cui era in possesso ed era stata ritirata la licenza da parte dell'Agenzia nazionale dell'aviazione civile (Anac), sostenendo di temere per la mancanza di capacità società per operare in sicurezza. (Res)