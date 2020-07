Business news: Ecuador, governo attiva canale diretto con Cina per risolvere disputa commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Produzione dell'Ecuador, Ivan Ontaneda, ha riferito dell'apertura di un canale diretto con il governo della Cina per poter rimuovere le sanzioni imposte da Pechino a tre imprese esportatrici di gamberetti. La settimana scorsa Pechino aveva disposto lo stop all'ingresso del prodotto in patria, dopo aver trovato tracce del dna del novo coronavirus in alcuni imballaggi. Una situazione che ha mobilitato in forze il governo di Quito, visto i peso che il prodotto ittico ha nell'export ecuadoriano. Si tratta, ha spiegato il ministro citato dal quotidiano "El Comercio", di un tavolo aperto con il responsabile delle Dogane della Cina, ci vengono presentati i dati relativi agli alti standard biosanitari di produzione, imballaggio e spedizione. (Res)