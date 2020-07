Grecia: Gerovasili (Syriza), su incendio di Mati il governo cerca di distogliere attenzione da problemi del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'indagine sull'incendio a Mati del 2018, il governo greco cerca di distogliere l'attenzione dai problemi dei cittadini. Lo ha affermato Olga Gerovasili, esponente del partito di opposizione Syriza, negando di aver commesso un illecito in merito alle indagini sull'incendio mortale a Mati. Le parole di Gerovasili arrivano in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del governo ellenico Stelios Petsas. Gerovasili accusa l'esecutivo di distogliere l'attenzione dagli enormi problemi sociali ed economici nazione. Commentando un articolo dell'edizione domenicale di "Kathimerini", Petsas aveva già parlato delle prove di un insabbiamento nell'indagine sulla tragedia di Mati, e aveva detto che Gerovasili, il ministro incaricato di capire le cause dello scoppio dell'incendio nel 2018, doveva una spiegazione al popolo greco. (Gra)