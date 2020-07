Turchia: Erdogan visita Santa Sofia per supervisionare lavori riconversione in moschea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condotto oggi una visita simbolica presso la basilica di Santa Sofia a Istanbul, la prima dopo la controversa riconversione del sito Patrimonio mondiale dell’Unesco in moschea a 86 anni dalla trasformazione in museo da parte del fondatore della Turchia Mustafa Kemal Ataturk. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Durante la breve visita, durata circa un’ora, Erdogan ha supervisionato i lavori di riconversione al culto islamiso dell’edificio accompagnato dal ministro della Cultura e del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, e dal governatore della provincia di Istanbul Ali Yerlikaya. La visita a sorpresa del capo dello Stato turco giunge in vista della prima preghiera pubblica dopo 86 anni prevista per il prossimo 24 luglio. (segue) (Tua)