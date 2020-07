© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giunto il momento per un accordo nel negoziato europeo sul fondo per la ripresa. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter la premier belga, Sophie Wilmes, commentando l’incontro a margine dei lavori, in corso da sabato a Bruxelles, con il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. Alla riunione hanno partecipato anche il premier lussemburghese Xavier Bettel e l’irlandese Micheal Martin. (Beb)