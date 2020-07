© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi Milano ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, vittime innocenti della codardia mafiosa". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ricorda in un tweet le vittime della strage di via D'Amelio. "Dobbiamo ripercorrere le sue orme giorno per giorno, con fierezza e a testa alta, rifiutando i soprusi delle logiche mafiose", conclude il sindaco di Milano. (Rem)