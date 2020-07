Ue: fonti, frugali puntano a ridurre quota sovvenzioni in fondo ripresa a 350 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridurre il fondo per la ripresa a 700 miliardi di euro e le sovvenzioni a 350 miliardi di euro. È questo secondo alcuni fonti diplomatiche di Bruxelles l’obiettivo dei quattro paesi frugali – Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia – nel negoziato Ue in corso da venerdì a Bruxelles. Ai quattro paesi si è oramai aggiunta anche la Finlandia, come confermato dalla stessa premier Sanna Marin, che in un’intervista rilasciata a un’emittente televisiva del paese scandinavo ha dichiarato che l’obiettivo prioritario di Helsinki è “ridurre la quota di sovvenzioni”. Marin, peraltro, non ha escluso che i negoziati proseguano anche domani. La proposta della Commissione Ue sul fondo per la ripresa prevede una quota complessiva di 750 miliardi di euro, 500 miliardi sotto forma di sovvenzioni e altri 250 miliardi sotto forma di prestiti. (Beb)