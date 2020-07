Diga rinascita: Borrell, Ue pronta a fornire sostegno nella crisi tra Etiopia, Sudan ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è pronta a fornire il suo sostegno per risolvere la crisi tra Etiopia, Egitto e Sudan in merito alla costruzione della Grande diga della Rinascita (Gerd) sul Nilo azzurro. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, in articolo dal titolo “Il Nilo e oltre: geopolitica dell'acqua”, pubblicato oggi sul blog del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "Sono pronto a coordinarmi con i miei colleghi della comunità internazionale per mobilitare gli aiuti finanziari se la regione può offrire un percorso prevedibile e concordato sulla gestione del fiume", ha scritto Borrell. Il responsabile della diplomazia dell’Ue ha aggiunto che l'Unione europea è stata invitata come osservatore ai negoziati sulla diga, presieduti dal Sudafrica. “Come presidente dell'Unione africana, il Sudafrica ha dedicato notevoli sforzi alla ricerca di una soluzione alle differenze tra Etiopia, Sudan ed Egitto sorte in seguito alla costruzione e al riempimento della Grande diga rinascimentale etiopica (Gerd): l'Unione europea accoglie con favore questo impegno, che merita il sostegno unanime della comunità internazionale”, ha dichiarato Borrell. (segue) (Res)