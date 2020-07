Fase 3: Castelli (M5s), insulti non mi fermano, vado avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ieri ricevo questo genere di insulti, che lascio giudicare a voi. Un attacco, senza precedenti, alimentato da una campagna di disinformazione montata ad arte da quella parte di opposizione che racconta di voler collaborare, ma preferisce falsificare le mie parole, piuttosto che favorire un dibattito positivo di confronto economico e politico su un tema estremamente importante come quello del sostegno alle imprese che si vogliono innovare, cosa di cui ho realmente parlato". Lo ha affermato il viceministro dell'Economia ed esponente del Movimento 5 stelle, Laura Castelli, in un messaggio su Facebook a cui ha allegato anche una foto con diversi insulti ricevuti sui sociali dopo la sua uscita sui ristoratori. "Questo becero modo di interpretare la politica fa molto più male al paese, generando tensioni sociali, di quanto faccia male a me e alle persone che mi stanno accanto". Il viceministro ha assicurato che "non ci fermiamo certo a causa di questi attacchi, sono altri i problemi del nostro paese. C’è una trattativa fondamentale in Europa, che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta portando avanti per tutti noi, su cui dobbiamo raggiungere il risultato auspicato, e ci sono i problemi degli italiani da continuare a risolvere, senza lasciare nessuno indietro. Andiamo avanti". (Com)