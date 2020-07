© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier lussemburghese, Xavier Bettel, ha lasciato Bruxelles per alcune ore e sarà rappresentato al negoziato in corso da venerdì sul fondo per la ripresa dall’omologa belga, Sophie Wilmes. Bettel, stando a quanto si apprende, rientrerà comunque a Bruxelles in serata, un fatto che rafforza l’ipotesi che il Consiglio Ue straordinario potrebbe proseguire anche domani. (Beb)