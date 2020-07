Business news: Brasile, governo prevede cinque aste per progetti reti elettriche entro il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato che organizzerà almeno cinque aste relative ad altrettante concessioni per nuovi progetti di reti di trasmissione dell'energia elettrica entro la fine del 2022. E' quanto emerge dal programma pubblicato dal ministero delle Miniere e dell'energia. In particolare, il ministero prevede di tenere un'asta a dicembre del 2020, due nel 2021, una a giugno e una a dicembre e almeno due nel 2022 a giugno e dicembre. Secondo il ministero le offerte hanno già attirato l'interesse di importanti investitori globali nel settore, come la società statale cinese State Grid, l'indiana Sterlite la colombiana Isa. Il governo aveva previsto di mettere all'asta numerosi progetti già nel 2020, tuttavia, tra la riduzione della domanda di energia associata alle misure di contenimento del coronavirus e agli impatti economici della pandemia, il processo è stato rallentato. (Res)