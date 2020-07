Business news: Messico, analista Moody's, nel 2021 Pemex avrà ancora bisogno di finanziamento esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica messicana Pemex (Petroleos mexicanos) dovrà nel 2021 ricorrere a nuovo finanziamento esterno. Lo riferisce l'analista della compagnia di rating Moody's, Nymia Almedia, in un rapporto citato dal quotidiano "El Financiero". "Pemex può proteggere la sua liquidità ricorrendo alle sue linee di credito ma la sua necessità di finanziamento esterno nel 2021 aumenterà", recita la nota. La compagnia statale, attualmente accreditata di un livello "Baa1" con outlook negativo, si trova a dover affronatre i pesanti effetti della crisi finanziaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus, in particolare per il calo della domanda e dei prezzi dei combustibili. Più volte il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha garantito di voler tenere la Pemex al centro del progetto economico del paese, promettendo aiuti utili a farla tornare motore della crescita nazionale. Da ultimo, ad aprile, il governo ha annunciato che Pemex pagherà meno tasse per un importo totale di 2,9 milardi di dollari. (Res)