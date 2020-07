© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiamme questo pomeriggio nei pressi del comune di Nettuno a ridosso di via Concerviano e via della Chiusa. I vigili del fuoco di Anzio con l'ausilio dei volontari di Nemi e l'elicottero Drago 53, sono impegnati per sedare un incendio boschivo dove nessuna persona comunque è rimasta coinvolta. Sul posto presenti le forze dell'ordine ed il personale del 118.(Rer)