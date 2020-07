Usa: sondaggio "Abc News" e "Washington Post", Biden avanti di 15 punti percentuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'analisi del sondaggio si ricorda comunque che i sondaggi a livello dei singoli stati mostrano in taluni casi margini più ristretti di distacco, tali che - complice il sistema maggioritario statunitense - Trump abbia ancora margini per una rimonta. Incalzato dai numeri dell'emergenza legata al nuovo coronavirus, e reduce da settimane di sondaggi a lui non favorevoli, il presidente ha cambiato in settimana la guida della sua campagna elettorale. Il presidente in carica gode però ancora di maggiore credito quanto al governo dell'economia: 47 per cento, contro il 45 per cento di Biden. Su molte delle altre voci, la corsa sembra essere in salita. Su sicurezza e lotta al crimine Biden gode del 50 per cento dei favori contro il 41 per cento di Trump. Sulla gestione dell'emergenza sanitaria lo scarto è 54 contro 34 per cento e sulla lettura delle questioni di razza, si passa a un 58 contro 33 per cento. E ancora. L'ex numero due di Barack Obama supera Trump di 26 punti quanto a percezione di personalità e temperamento utili a fare il presidente; di 24 punti nella capacità di tenere unito il paese; di 17 punti nell'essere in grado di capire "i problemi delle persone comuni"; di dodici punti nell'immagine di onestà e affidabilità; di altri dodici punti nella capacità di rappresentar "i tuoi stessi valori" e di dieci punti nell'avere un'idea migliore di ciò per cui gli Usa dovrebbero battersi. (Nys)