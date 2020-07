Iraq: razzi colpiscono “zona verde” Baghdad durante visita ministro Esteri iraniano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco di oggi, avvenuto in pieno giorno, assume un’ulteriore rilevanza perché in contemporanea con la visita a Baghdad del ministro degli Esteri iraniano Zarif. Durante la sua permanenza a Baghdad, il responsabile della diplomazia di Teheran ha incontrato il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi, il presidente Barham Salih e l’omologo Fuad Hussein, per poi partire alla volta di Erbil, nella regione autonome del Kurdistan iracheno. La visita di Zarif è stata organizzata alla vigilia di una missione del premier Kadhimi che toccherà Arabia Saudita, Iran e Stati Uniti. Domani Kadhimi è atteso a Riad alal guida di una delegazione composta da diversi ministri con l’obiettivo di negoziare potenziali investimenti sauditi in Iraq. Il 21 luglio, Kadhimi sarà in Iran dove avrà incontro con il presidente Hassan Rohani e la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei. (Res)