Ambiente: Confagricoltura, Crespi contribuito a sviluppare sensibilità per patrimonio paesaggistico italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giulia Maria Crespi ha contribuito in modo importante a sviluppare una nuova sensibilità verso il paesaggio e le bellezze uniche del nostro paese: Confagricoltura si unisce al cordoglio per la scomparsa di una figura di spicco dell'Italia, che ricorderemo per il suo impegno attivo e costante per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente. Così il presidente Massimiliano Giansanti sulla scomparsa della fondatrice del Fondo per l’ambiente italiano. "La sua dedizione per aumentare la partecipazione dei cittadini italiani a favore della tutela e del recupero del patrimonio paesaggistico e artistico è un modello per tutte le attuali e future generazioni che vivono in un paese straordinario come l'Italia”, ha detto. (Com)