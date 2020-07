Polonia: Kaczynski (PiS) annuncia futuro rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà un rimpasto nel governo polacco, ma il premier Mateusz Morawiecki resterà al suo posto. Lo ha affermato oggi il leader del partito Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. Il rimpasto nell’esecutivo potrebbe avvenire dopo le vacanze estive. “Ci saranno di sicuro dei cambiamenti nel personale, ma ciò non riguarda il primo ministro”, ha detto Kaczynski. Il leader di PiS si è detto preoccupato soprattutto per la vaghezza del processo decisionale, con alcuni dicasteri che fanno delle scelte poco chiare, frutto anche di una forse eccessiva estensione dell’amministrazione pubblica. Kaczynski non ha in ogni caso fatto nomi su chi potrebbe entrare o uscire dal governo polacco. (Vap)