Venezuela: capo di governo di Caracas positivo al coronavirus (2)

- Il governo centrale ha quindi provveduto ad avviare un piano straordinario. "A causa dell'incremento di casi della Covid-19" e "rispondendo alle raccomandazione della Commissione presidenziale, ho preso la decisione di applicare la quarantena totale e necessaria a Caracas e nello stato di Miranda", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, attribuendo la causa del fenomeno "all'ingresso illegale" di persone nel paese. Le due entità interessate torneranno in pratica al "livello 1" dell'emergenza sanitaria, il regime di restrizioni più severe disegnato per le province a più alta trasmissione del virus. Un livello applicato anche in alcune zone di frontiera: è il caso degli stati di Zulia, Apure e Tachira, al confine con la Colombia e di Bolivar, che condivide un ampio tratto di frontiera col Brasile e la Guyana. (segue) (Brb)