Ue: Orban su negoziato Ue, è una disputa fra Italia e Paesi Bassi

- Il negoziato in corso da tre giorni a Bruxelles sul fondo per la ripresa una disputa fra Italia e Paesi Bassi. Lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, in un punto stampa organizzato a margine dei lavori del Consiglio Ue. “Per quanto riguarda l’Ungheria noi stiamo dalla parte dell’Italia. La cosa migliore che possiamo fare è dare i fondi a coloro che ne hanno bisogno affinché ne spendano il più possibile e al più presto per stabilizzare le loro economie, piuttosto che avere lunghe e complicate dispute sui programmi”, ha detto Orban. Se di erogano i fondi al momento giusto, ha proseguito il premier ungherese, è come darli “due volte”. (Beb)