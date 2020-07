Roma: Bordoni (Lega), incendio campo rom via Candoni conferma situazione esplosiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vasto incendio nel campo Rom di via Candoni. Dopo il sopralluogo della Lega con Matteo Salvini alla vicina rimessa Atac avevamo evidenziato la pericolosità della situazione e della scarsa sicurezza in tutta l'area. L'incendio di questo pomeriggio ha richiesto anche l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco e conferma una situazione da tempo esplosiva, ovvero il risultato della mancanza di qualsivoglia tipo di controllo e guardiania dei campi, l'abbandono di ogni progettualità e sostegno all'inclusione”. Lo scrive in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. “Abbiamo ripetutamente ed inutilmente denunciato e chiesto alla Raggi di affrontare in modo risolutivo il problema - prosegue - che in piena stagione estiva viene aumentato a causa delle sterpaglie e della vegetazione secca. Inutile annunciare la chiusura dei campi a più riprese come il raggiungimento di un risultato storico mentre si fa poco per impedire i roghi tossici nei vari accampamenti e campi rom che ogni giorno inquinano l'aria della Capitale. La Lega conferma il suo impegno per riportare la legalità in via Candoni e il suo sostegno a tutti i lavoratori e lavoratrici della vicina rimessa di Atac”, conclude.(Com)