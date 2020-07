Diga rinascita: Borrell, Ue pronta a fornire sostegno nella crisi tra Etiopia, Sudan ed Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan e l'Egitto attualmente intrattengono relazioni tese con l'Etiopia accusata di aver avviato in modo unilaterale il riempimento della diga Gerd, costruita dal governo di Addis Abeba, destinata a diventare la più grande dell'Africa, mettendo però a rischio le forniture idriche dei paesi della Valle del Nilo. I tre paesi hanno in questi anni diversi incontri per concordare le modalità e le tempistiche del riempimento del bacino. L'Egitto ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire nei colloqui per impedire qualsiasi passo unilaterale dell'Etiopia. (Res)