Israele: audizione testimoni processo Netanyahu prenderà il via da gennaio 2021

- L’audizione dei testimoni nel processo penale che vede imputato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per corruzione, frode e violazione della fiducia pubblica inizierà nel gennaio 2021. Lo ha annunciato oggi il giudice della corte distrettuale di Gerusalemme, Rivkah Friedman Feldman. Le audizioni si terranno tre volte alla settimana. La seduta di oggi è stata dedicata alla deliberazione procedurale che determinerà il ritmo con cui il processo procederà e non ha visto la partecipazione del premier. Il processo contro il premier Netanyahu è ripreso oggi dopo una pausa a causa della pandemia di coronavirus e avviene nel pieno delle contestazioni del capo del governo accusato di non aver gestito in modo adeguato la crisi. Durante la seduta, i legali del premier hanno richiesto un rinvio dei procedimenti a causa del virus, osservando che l’obbligo di indossare la mascherina ha impedito l’interrogazione dei testimoni. (Res)